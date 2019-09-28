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В силистренското село Проф. Иширково се провежда фолклорен събор

В силистренското село Проф. Иширково се провежда фолклорен събор

BOBSTH 10:47:01 28-09-2019
MH1044BO.019
Силистра - събор

В силистренското село Проф. Иширково се провежда фолклорен събор


Силистра, 28 септември/Пеню Николов, БТА/
За десета година в силистренското село Проф. Иширково се провежда фолклорен събор "Иширково пее и танцува". Участват колективи от Силистренска област.
През тази година акцентът е поставен върху детското участие. Организатори на проявата са читалище "Просвета-1907" и кметството в селото.
/МХ/

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