BOBSTH 10:47:01 28-09-2019

MH1044BO.019

Силистра - събор



В силистренското село Проф. Иширково се провежда фолклорен събор





Силистра, 28 септември/Пеню Николов, БТА/

За десета година в силистренското село Проф. Иширково се провежда фолклорен събор "Иширково пее и танцува". Участват колективи от Силистренска област.

През тази година акцентът е поставен върху детското участие. Организатори на проявата са читалище "Просвета-1907" и кметството в селото.

/МХ/



