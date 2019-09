BOBSTH 16:14:02 26-09-2019

PP1611BO.015

Русе - университет - изложба



Изложбата "Безпределният космос на човешкия ум" в Русе представя делото на българския учен

проф. Виден Табаков





Русе, 26 септември /Мартин Пенев, БТА/

Документалната изложба "Безпределният космос на човешкия ум", посветена на проф. Виден Табаков (1919-2015) - българският учен, който участва в космическата програма на САЩ и допринася да се състои първият космически полет по програмата "Аполо" до Луната, ще бъде открита утре в Русенския университет. Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.

Експозицията, организирана съвместно с Държавната агенция "Архиви" и фондацията "Визия за научен и технологичен растеж", проследява с документи и фотографии делото на проф. Виден Табаков.

От висшето училище в Русе припомнят, че проф. Табаков е българинът, който се включва в екипа на Вернер фон Браун и допринася за кацането на Нийл Армстронг и Бъз Олдрин на Луната и за развитието на космическата програма на САЩ. Неговите изследвания са изключително важни за авиацията и за енергийните инсталации. Проф. Табаков е организирал и оглавявал дълги години Graduate School of the University of Cincinnati. През 2014 г. той е обявен за почетен професор на НАСА.

/ПП/