Благоевград - Дъбрава - рок фестивал



За пета поредна година The Brava Fest събира фенове на рока в село край Благоевград





Благоевград, 19 септември /Десислава Велкова, БТА/

Благоевградското село Дъбрава посреща фенове на рока за петото издание на The Brava Fest. Тази година хедлайнер е Милена Славова, каза за БТА кметът на селото Росен Георгиев. Този петък и събота тишината в малкото населено място ще бъде разтърсена от рок групи от България, Румъния и Сърбия. В The Brava Fest ще участват и две благоевградски групи.

Дъбрава е едно типично българско село с 14 махали и около 200 човека постоянни жители. Всяка година за фестивала пристигат гости от цяла България, а присъствието на чужди групи го популяризира и в съседните страни. През различните години сме имали различен брой гости, между хиляда и две хиляди, каза кметът на селото.

Фестивалът вече се утвърди и това е нашата гордост, че в едно такова малко населено място успяваме да задържим такова събитие, допълни Росен Георгиев. Още първото издание на The Brava Fest е дало знак, че събитието ще се превърне в нещо голямо за Дъбрава.

