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Задържан е шофьор в Троян с 2,49 промила алкохол

Задържан е шофьор в Троян с 2,49 промила алкохол

BOBSTH 11:01:31 19-09-2019
PP1059BO.006
Троян - шофьор - 2,49 промила

Задържан е шофьор
в Троян с 2,49 промила
алкохол


Ловеч, 19 септември /Даниела Балабанова, БТА/
Софиянец, на 39 години, е бил задържан за 24 часа в районното управление на МВР в Троян, след като при полицейска проверка е установено той да управлява лек автомобил в града с 2,49 промила алкохол в издишания въздух. Това съобщават от ОД на МВР в Ловеч.
По случая е образувано бързо производство.

/ПП/

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