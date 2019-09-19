BOBSTH 11:01:31 19-09-2019

PP1059BO.006

Троян - шофьор - 2,49 промила



Задържан е шофьор

в Троян с 2,49 промила

алкохол





Ловеч, 19 септември /Даниела Балабанова, БТА/

Софиянец, на 39 години, е бил задържан за 24 часа в районното управление на МВР в Троян, след като при полицейска проверка е установено той да управлява лек автомобил в града с 2,49 промила алкохол в издишания въздух. Това съобщават от ОД на МВР в Ловеч.

По случая е образувано бързо производство.



/ПП/



