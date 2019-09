Повече от 40 български и световни рок легенди гостуваха на фестивал в Ямбол 16 септември 2019 / 10:31 Tweet

Ямбол, 16 септември /Владимир Шишков, БТА/

С концерт-трибют на рок групата "Kiss", изпълнен от унгарските музиканти от "Kiss Forever Band" и предшестван от изпълнения на подгряващата група "Yambol Project and Friends", в Ямбол завърши четиридневен рок фестивал.

В музикалния маратон в градския парк участваха повече от 40 български и световни рок легенди. Проявата започна с концерт на българските групи "Twin Peaks" и "Casual Threesome" с Николай Воденичаров-Никеца и певци от "Гласът на България". Следващите вечери бяха посветени на музиката на "Whitesnake", Bon Jovi и на "Kiss"

Кулминацията на феста бе на 14 септември, когато на сцената се събраха трима големи рок барабанисти от групата "The Super Drumming Show" - Пит Йорк от създателите на култовата банда "The Spencer Davis Group", немският барабанист и бивш член на " Scorpions" Херман Раребел и австриецът Бернхард Велц. В шоуто участваха и Кайтнер Дока (китара), Дейв Маркс (бас), Ернесто Гези (клавир, "Готхард"), вокални изпълнения - Мичъл Емс ("The Voice of UK").

Организатор на проявата е община Ямбол, а концертите бяха със свободен достъп на публиката.







