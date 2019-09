BOBSTH 11:39:01 13-09-2019

GI1137BO.027

Ямбол - рок фестивал - начало



С концерт на групата "Туин Пийкс" в Ямбол започна четиридневен рок фестивал





Ямбол, 13 септември /Владимир Шишков, БТА/

С концерт на рок групата "Туин Пийкс" в градския парк на Ямбол започна четиридневен рок фестивал.

След ямболските музиканти на сцената се качи една от клубните групи у нас - "Casual Threesome". В състава на групата са Николай Воденичаров-Никеца , Мария Величкова, Деница Петрова и Калоян Николов.

Тази вечер рок фестивалът продължава с трибют на "Whitesnake". Хитовете на групата ще прозвучат в изпълнение на "Bad Boys" - Тома Здравков, Иван Попов, Кирил Кожушков, Станислав Петров и Николай Николаев.

Кулминацията на феста е на 14 септември, когато на сцената ще се съберат трима големи рок барабанисти от групата "The Super Drumming Show" - Пит Йорк от създателите на култовата банда "Спенсър Дейвис груп", немският барабанист и бивш член на "Скорпионс" Херман Раребел и австриецът Бернхард Велц. В шоуто ще участват и Кайтнер Дока (китара), Дейв Маркс (бас), Ернесто Гези (клавир, "Готхард"), вокалните изпълнения са поверени на Мичъл Емс ("The Voice of UK").

Организатор на проявата е община Ямбол.







/ГИ/