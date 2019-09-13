Задържаха шофьор, управлявал автомобилс 3,47 промила алкохол в Шумен

BOBSTH 10:47:32 13-09-2019

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Шумен - алкохол - арест



Задържаха шофьор, управлявал автомобил

с 3,47 промила алкохол в Шумен





Шумен, 13 септември /Деян Герговски, БТА/

Шуменски полицаи задържаха 52-годишен мъж, управлявал автомобил с 3,47 промила алкохол. От ОДМВР-Шумен съобщиха, че водачът е бил спрян вчера около около 17:15 часа в Шумен.

На кръстовището на бул. "Симеон Велики" и ул. "Гоце Делчев" полицейски служители извършили проверка на 52-годишен мъж от село Благово, който е управлявал лек автомобил "Ауди", с шуменска регистрация.

С техническо средство е измерена 3,47 промила концентрация на алкохол в кръвта му. Отказал е да даде кръвна проба за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство.





/ГИ/



