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Обсъдена е възможността Русенският университет и Шанхайският университет да издават двойни дипломи по специалност "Електроника"

BOBSTH 16:44:01 12-09-2019
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Русе - университет

Обсъдена е възможността Русенският университет и Шанхайският университет да издават двойни дипломи по специалност "Електроника"


Русе, 12 септември /Мартин Пенев, БТА/
Делегация от Шанхайския политехнически университет е била днес на посещение в Русенския университет. Целта е преподписване на споразумението за сътрудничество между двете учебни заведения, коментиране на състоянието на сключения договор за издаване на двойни дипломи по специалност "Компютърно инженерство" и обсъждане на възможностите за съвместно обучение и издаване на двойна диплома и по специалност "Електроника". Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.
По думите на ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев възможността за съвместно обучение и издаване на двойна диплома по специалност "Електроника" е резултат от успешната до момента работа по специалност "Компютърно инженерство", както и по програмата "Еразъм+", в която е одобрен обмен на преподаватели и студенти между двете висши училища за втора поредна година.
Шанхайският политехнически университет обучава студенти в 78 специалности. Във висшето училище работят 800 преподаватели. Студентите в редовно обучение са 13 044, а в задочно - 8500.

/ММ/

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