Обсъдена е възможността Русенският университет и Шанхайският университет да издават двойни дипломи по специалност "Електроника" 12 септември 2019 / 16:43 Tweet

BOBSTH 16:44:01 12-09-2019

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Русе - университет



Обсъдена е възможността Русенският университет и Шанхайският университет да издават двойни дипломи по специалност "Електроника"





Русе, 12 септември /Мартин Пенев, БТА/

Делегация от Шанхайския политехнически университет е била днес на посещение в Русенския университет. Целта е преподписване на споразумението за сътрудничество между двете учебни заведения, коментиране на състоянието на сключения договор за издаване на двойни дипломи по специалност "Компютърно инженерство" и обсъждане на възможностите за съвместно обучение и издаване на двойна диплома и по специалност "Електроника". Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.

По думите на ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев възможността за съвместно обучение и издаване на двойна диплома по специалност "Електроника" е резултат от успешната до момента работа по специалност "Компютърно инженерство", както и по програмата "Еразъм+", в която е одобрен обмен на преподаватели и студенти между двете висши училища за втора поредна година.

Шанхайският политехнически университет обучава студенти в 78 специалности. Във висшето училище работят 800 преподаватели. Студентите в редовно обучение са 13 044, а в задочно - 8500.



/ММ/



