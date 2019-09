BOBSTH 13:05:31 02-09-2019

Италианският диджей Роберто Онофри

ремиксира 100 златни хита от 80-те години,

ще прави филм за Майкъл Джаксън





София, 2 септември /Даниел Димитров, БТА/

През 80-те години се появяват някои от вечните шлагери на отминалото столетие. Stayin' Alive, You're My Heart You're My Soul, Ma Baker, Private Dancer, Living With Passion и La Vie En Rose са само малка част от прясно издадената колекция с ремикси на общо 100 супер хита от 80-те. Авторът на този внушителен труд е италианският диджей Роберто Онофри.

Той беше у нас през 2012 г., за да представи сингъл, и ето че седем години по-късно отново е в любимата му София, но с много по-мащабен проект. Общото между песните в новия албум е, че всяка от тях е била на първо или второ място в класация, в продължение на поне три месеца.

Плановете на Роберто Онофри не спират до тук. След София той продължава да представя музиката си в Европа и Америка. В началото на 2020 г. започва диджей турне с най-доброто от 60-те до 80-те години, а междувременно подготвя снимките на документален филм за един от своите звездни приятели - Майкъл Джаксън.

Пред БТА италианският диджеят разказва за новите си проекти.



Следва цялото интервю:



Въпрос: Какво се случи с Вас през тези седем години?

Отговор: Започнах едно голямо американско приключение. Организирам различни шоу програми. Преди това реализирах компилации с музика от 60-те и 70-те години.



Въпрос: Как направихте подбора?

Отговор: В продължение на три месеца избирахме тези 100 хита от 80-те години. Има една любопитна подробност около пилотния сингъл Living With Passion на Moral Support. Така се случи, че през 1983 г. това е първият ми ремикс в моята кариера като диджей. Много се радвам, че само за три дни албумът се превърна в златен по продажби. А в момента, в който излезе Living with Рassion, имаше 72 000 изтегляния за 24 часа. Това показва колко силна е тази песен.



Въпрос: Имаше ли личен момент в избора на песните?

Отговор: Заедно с Джулиано Бенедето, собственик на звукозаписната компания "Джей Би пръдакшън", избирахме парчета, които ни докосват най-силно и предизвикват най-много емоции в самите нас. Естествено, че сме се съобразявали и с вкусовете на публиката през годините, и с популярността на песните на различни фестивали и събития през годините.



Въпрос: Какъв ефект е търсен в ремиксите - да се запази автентичния звук или да има едно по-модерно звучене? Къде беше границата?

Отговор: Взехме оригиналните песни и направихме ремикси с модерен, нов звук. Оригиналният звук е мастериран дигитално. Никога не сме искали да допуснем грешка и да загубим аромата на 80-те години. Затова модерното е съчетано със старото, за да се получи една по-истинска версия.



Въпрос: Ако трябва да опишете с няколко думи, какъв е Вашият стил на ремиксиране?

Отговор: Линията на дръмс (барабаните) трябва да е фундамент задължително, а също бас и китара. Това са трите компонента, от които тръгвам. Защото всяка песен, която има тази основа, след това сама те води в ремиксирането.



Въпрос: Накъде се отправяте след София?

Отговор: След София отивам в Лондон, после - Рига, където много се слуша музиката от 80-те години. Там обаче ще наблегнем на италианските участници в компилацията. После отиваме в Атина и след това се завършваме в Щатите - Маями, Лос Анджелис и Хюстън, където има голяма италианска общност. На 16 ноември закриваме с голямо шоу в Ню Йорк.



Въпрос: Как са подбрани италианските хитове на фона на останалите?

Отговор: Търсихме всичко от 80-те години, което е било на първите две места в класациите. Това важеше и за италианските парчета.



Въпрос: Отмира ли днес издаването на албуми? Какво е удовлетворението за Вас?

Отговор: Има смисъл в албумите. Защото има голямо завръщане към 80-те години. Можете ли да си представите, че от януари 2020 г. ние започваме огромно диджей турне с музиката от 60-те до 80-те години. Там ще са и най-добрите италиански ремикси.

80-те години имат огромно влияние и върху днешната музика. Преди време срещнах Дейвид Гета и той също ми сподели, че иска да запише нещо от онова време.



Въпрос: Кои са най-добрите Ви млади колеги в Италия? В България има много силен и активен диджей живот, но май не познаваме много италиански дижеи.

Отговор: Най-много обичам Клаудио Коколуто - топ ди джей на клубно ниво. Другият е Франческо Дзапала, който е просто виртуоз. Мисля, че Клаудио е бил тук през 2012 г.



Въпрос: Известни са Вашите контакти с някои от най-големите имена в шоубизнеса - Майкъл Джаксън, Уитни Хюстън, Лайза Минели, Франко Неро. Лесно ли се правят приятелства днес?

Отговор: Не е лесно. Но ето, че сега, когато се върна в Щатите, ще се срещна с Парис Хилтън.



Въпрос: Знам, че предвиждате общ проект с Джанет Джаксън?

Отговор: Да, искаме да направим 50-минутен документален филм за всички, които са били около брат й Майкъл. Лентата ще носи името на песента му Billie Jean. Ще работим заедно и с Франко Неро. Има много материал. Надявам се да успеем да хванем и Мадона за тази продукция. Искаме да обхванем всичко, което Майкъл Джаксън е направил през годините.

/АМ/