Пловдив - "Shake That Хълм"



На Младежкия хълм в Пловдив започва музикалният фестивал "Shake That Хълм"





Пловдив, 30 август /Таня Благова, БТА/

Петото юбилейно издание на музикалният фестивал "Shake That Хълм" отново представя различни сцени и музикални стилове. Събитието ще е на 30, 31 август и 1 септември на Младежкия хълм в Пловдив. "Shake That Хълм" разтърсва тепето с главозамайващата си програма, съобщиха организаторите.

Те са планирали изключително богата музикална програма на двете сцени - основна и алтернативна, за любителите на електронната музика. В програмата на фестивала са включени спортни, детски, артистични и други инициативи, които са неразделна част от програмата на един от най-чаканите фестивали от младите хора в Пловдив.

Дните на поляната отново ще са изпълнени с множество спортни и артистични активности за малки и големи, а любителите на ръчни изработки могат да се открият подбрана селекция от най-добрите handmade автори по време на традиционния "Shake Market". В него любими автори и много креативни хора от цялата страна представят своите нови авторски вдъхновения. Организаторите определят "Shake Market" като горски панаир за модерни хора. Ще бъдат обособени две зони на участие. Зона "Рецептори", която ще приюти всички кулинарни творци, а зона "Вълшебства" ще ви представи всички ръкоделни чудеса. Предвидени са също така хамачена градина, лунапарк, барове, музика, коктейли, майсторски работилници, спорт, предизвикателства, танци и още безброй изненади.

Всеки е добре дошъл да запълни деня си с приятни срещи, музика и да си отнесе по нещо красиво, ухаещо или вкусно, казват организаторите.







