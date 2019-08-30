Две групи от Ямбол ще участват в тазгодишния фестивал за исторически възстановки в румънския град Констанца 30 август 2019 / 13:32 Tweet

BOBSTH 13:33:31 30-08-2019

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Ямбол - Румъния - фестивал



Две групи от Ямбол ще участват в тазгодишния фестивал за исторически възстановки в румънския град Констанца





Ямбол, 30 август /Владимир Шишков, БТА/

Две групи за исторически възстановки /реенактори/ от Ямбол - Cohors II Lucensium и Asociatia "Ancient Thrace Yambol", ще участват в тазгодишния фестивал "Томис" в румънския град Констанца, съобщи пред репортер на БТА ръководителят на "римляните" археологът Тодор Вълчев.

Фестивалът ще бъде открит тази вечер с парад на участващите воини от седем групи за възстановки от Румъния, България и Молдова и ще продължи до 1 септември. По-късно ще бъдат представени антична музика и танци и битки между римски гладиатори.

В програмата са включени демонстрации на различни оръжия, военни екипировки, бойни техники, дрехи, накити и амулети. Ще бъдат представени също битка между римляни и даки, както и антична театрална пиеса, допълни Вълчев.







/ММ/



