Десет рок банди ще свирят на седмия фестивал "We are going to" в Мъглиж





Мъглиж, 30 август /Румяна Лечева, БТА/

Десет рок банди ще свирят на седмото издание на фестивала "We are going to" в Мъглиж, който се открива тази вечер, информират от пресцентъра на общината. Началото е в 19.00 часа на поляните в местността Равня в Стара планина, на север от града.

Феновете на рока ще опънат палатки по време на фестивала, който продължава и утре. "We are going to" не е с конкурсен характер, а още една възможност за младите хора от региона в края на лятото. Организаторите обещават 24-часов кетъринг - топла скара и студена бира.

Рокфестивалът е част от програмата по повод половинвековния юбилей от обявяването на Мъглиж за град.









