Пловдив - фестивал - храна



Фестивалът "Мood for food Street Fest" се завръща в Пловдив за втора година с храна за всички сетива





Пловдив, 22 август /Таня Благова, БТА/

Фестивалът "Мood for food Street Fest" се завръща в Пловдив за втора година с храна за всички сетива, съобщават организаторите. Храната е нещо много повече от вкус - тя е изкушаващ аромат, нежно докосване, потапящо усещане. Тя докосва всичките ни сетива и ни дарява с истинско удоволствие за цялото тяло.

В това вярва и "Mood for food Street Fest" и поради тази причина за втора поредна година инициативата дава възможност на любителите на хубавата храна да се насладят на едно незабравимо кулинарно преживяване. От 20 до 22 септември на Малката главна (ул. "Райко Даскалов"в Пловдив "Mood for food" ще представи изобилие от вкусна храна - от сочни бургери до освежаващ италиански сладолед, и тази година ще има от всичко за всеки вкус, а също и голямо разнообразие от кухни - от български пухкави мекички до мексикански такоси и индийски ароматни чайове. Био и здравословни продукти, сред които натурален шоколад, изкусителни барчета и безглутенова гранола, също ще присъстват в богатата палитра от участници на фестивала, за да има по нещо вкусно и за всички, водещи по-балансиран начин на живот.

Тази година "Mood for food" се завръща с нова вълнуваща тридневна програма, включваща музикални изпълнения, изобилие от вкусна храна, а за най-смелите - традиционното надяждане с люто. За най-сръчните ще има обособени работилници за създаване на красиви лотоси от хартия и рисуване с брашно, както и за невероятни мандали от прежда. Тези и много други изненади, сред които дори "escape room" на място и рисуване с къна, очакват посетителите в края на септември в Пловдив.

Проектът е част от официалната програма на Пловдив Европейска столица на културата - 2019.



