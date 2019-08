BOBSTH 17:53:31 14-08-2019

Ямбол - рокмаратон



Повече от 40 български и световни

роклегенди ще гостуват

на фестивал в Ямбол





Ямбол, 14 август /Владимир Шишков, БТА/

Повече от 40 български и световни роклегенди ще гостуват на рокфестивала The "Super Drumming" Show, който ще се състои от 12 до 15 септември в градския парк на Ямбол, съобщиха от общинския пресцентър.

Тази година са предвидени съвместни изпълнения на трима от най-известните барабанисти на рока - Пит Йорк /от създателите на "Спенсър Дейвис груп"/, Херман Реърбел /"Скорпиънс"/ и Бернхард Велц. В шоуто ще участват също Кайтнер Дока /китара/, Дейв Маркс /бас/, Ернесто Гези /клавир, "Готхард"/, вокалните изпълнения са поверени на Мичъл Емс /The Voice of UK/.

В програмата са включени вечери, посветени на музиката на Whitesnake - в изпълнение на групата Bad Boys, на Bon Jovi - изпълнени от италианците от New Jersey, и на Kiss - пресъздадени от Kiss Forever Band /Унгария/.

Четиридневният рокмаратон ще започне с концерт на българската група Casual Threesome с Николай Воденичаров-Никеца и певци от "Гласът на България".

Организатор на проявата е община Ямбол, а концертите са със свободен достъп на публиката.







