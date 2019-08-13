В емисията на "Студио БТА" на 13 август очаквайте: 13 август 2019 / 11:23 Tweet

BOBSTH 11:24:01 13-08-2019

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БТА - ВИДЕО НОВИНИ - АНОНС



В емисията на "Студио БТА"

на 13 август

очаквайте:





София, 13 август /БТА/





Добрич - Художникът и педагог Здравко Тошев подреди юбилейна изложба живопис в Художествена галерия - Добрич по повод своята 70-годишнина /ГМ/



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Перник - Изцяло обновеният манастир "Св. Николай" край земенското село Пещера отново посреща миряни от цялата страна /ЕР//МТ/



