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В емисията на "Студио БТА" на 13 август очаквайте:

BOBSTH 11:24:01 13-08-2019
MT1123BO.001
БТА - ВИДЕО НОВИНИ - АНОНС

В емисията на "Студио БТА"
на 13 август
очаквайте:


София, 13 август /БТА/


Добрич - Художникът и педагог Здравко Тошев подреди юбилейна изложба живопис в Художествена галерия - Добрич по повод своята 70-годишнина /ГМ/

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Перник - Изцяло обновеният манастир "Св. Николай" край земенското село Пещера отново посреща миряни от цялата страна /ЕР//МТ/

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