В емисията на "Студио БТА" на 13 август очаквайте:
BOBSTH 11:24:01 13-08-2019
MT1123BO.001
БТА - ВИДЕО НОВИНИ - АНОНС
В емисията на "Студио БТА"
на 13 август
очаквайте:
София, 13 август /БТА/
Добрич - Художникът и педагог Здравко Тошев подреди юбилейна изложба живопис в Художествена галерия - Добрич по повод своята 70-годишнина /ГМ/
* * *
Перник - Изцяло обновеният манастир "Св. Николай" край земенското село Пещера отново посреща миряни от цялата страна /ЕР//МТ/
MT1123BO.001
БТА - ВИДЕО НОВИНИ - АНОНС
В емисията на "Студио БТА"
на 13 август
очаквайте:
София, 13 август /БТА/
Добрич - Художникът и педагог Здравко Тошев подреди юбилейна изложба живопис в Художествена галерия - Добрич по повод своята 70-годишнина /ГМ/
* * *
Перник - Изцяло обновеният манастир "Св. Николай" край земенското село Пещера отново посреща миряни от цялата страна /ЕР//МТ/