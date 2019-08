BOBSTH 19:04:01 12-08-2019

Националният отбор по Таекуон-До ITF ще бъде посланик на кампанията "Заедно срещу трафика на хора" по време на световното в Пловдив





Благоевград, 12 август /Десислава Велкова, БТА/

Националният отбор по Таекуон-До ITF ще бъде посланик на кампанията "Заедно срещу трафика на хора" по време на световното в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на община Благоевград. Инициатор за това е Местната комисия за борба с трафика на хора.

Световното първенство по Таекуон-До ITF ще събере представители на над 80 държави в зала "Колодрума" в Пловдив в дните от 24 до 30 август. Очаква се състезателите да бъдат над 1 500.

По време на първенството българският национален отбор ще носи тениски с мотото на кампанията "We say NO to human trafficking" ("Ние казваме НЕ на трафика на хора"). Междувременно посланието е включено и в рекламния видеоклип за домакинството на България. По време на първенството ще бъдат разпространени информационни материали на български и английски език, разработени специално от Местната комисия за борба с трафика на хора - Благоевград и Националната комисия, съобщават от пресцентъра на община Благоевград.

От пресцентъра на общината допълват, че партньорството е договорено след работни срещи с д-р Марио Богданов - вицепрезидент на Световната и Европейска федерации по таекуон-До и президент на Българската федерация по таекуон-До.







