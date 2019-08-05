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Бездомно куче е убито в село в Шуменско

Бездомно куче е убито в село в Шуменско

BOBSTH 12:55:31 05-08-2019
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Шумен - полиция - убито куче

Бездомно куче е убито в село в Шуменско


Шумен, 5 август /Станимир Савов, БТА/
Образувано е досъдебно производство за убито бездомно куче в село Янково, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.
Сигнал за намерено мъртво куче в населеното място бил приет снощи. На ул. "Възраждане" в селото бил пратен полицейски екип. Униформените установили, че малко преди това местен жител нанесъл удари на кучето с дървен прът.
Предстои да бъде извършена аутопсия на четириногото във ветеринарна клиника в Шумен. Работата по изясняване на случая продължава.

/РУМ/

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