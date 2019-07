BOBSTH 14:03:31 31-07-2019

GI1402BO.008

Международен фестивал - музика - изкуства



Вторият международен фестивал на музиката и изкуствата "Jam on the River" ще се проведе в троянското село Дебнево





Ловеч, 31 юли /Светломира Анастасова, БТА/

Второто издание на международния фестивал на музиката и изкуствата "Jam on the River" ще се проведе в троянското село Дебнево в събота (3 август), съобщават организаторите. Началото е от 13 ч. в местността Лъка.

Идеята на този културен форум е да даде възможност както на публиката, така и на участниците в него да се насладят на свободата, изразена чрез музиката. Предвидени са срещи с хора на изкуството от региона и Европа.

Основен двигател на проявата е акордеонистката Вероника Тодорова, която е от Троянския край, но от години живее и работи в Германия. От 2017 г. е диригент на Мандолинен оркестър - Хайлигенрот, и Акордеонен оркестър - Идщайн. Участва в различни международни проекти заедно с музиканти като Кристофър Херман, Рафаел Цвайфел, Райнер Михел, Бодек Янке, Салман Гамбаров, Каролине Тон, Тамара Лукашева, Синтия Завен и много други. С част от тях основава и групата Eurasians Unity, която печели престижната наградата World Music Prise за 2015 г., а две години по-късно издават с подкрепата на Гьоте институт и първия си албум.

На сцената в Дебнево ще се качат и тази година Ангел Димитров, Радко Петков и група NOVO 5. Новите имена са гостите от Германия - саксофонистът Матиас Дьорзам и виолончелистът Кристофър Херман. Ще се изявят още ансамбъл "Здрави" , Ансамбъл за народни песни и танци "Елица" - с. Врабево, Духова музика "Заедно" - Троян, и поппевицата Ани Ненова.

/ГИ/