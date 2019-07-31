BOBSTH 10:48:01 31-07-2019

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Ямбол - училище - нова сграда



Нова сграда ще бъде построена в ямболско училище





Ямбол, 31 юли /Владимир Шишков, БТА/

От бюджета на община Ямбол ще бъдат отделени 15 000 лева за проектирането и изграждането на нова учебна сграда в основното училище "Д-р Петър Берон", съобщиха от общинския пресцентър.

Сградата ще разполага с шест класни, което ще позволи въвеждането на едносменен режим на обучение.

Едносменният режим на обучение все още не е въведен в две гимназии и в три основни училища в града.



/РУМ/



