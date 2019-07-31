Начало / Българска община

Нова сграда ще бъде построена в ямболско училище

Нова сграда ще бъде построена в ямболско училище

BOBSTH 10:48:01 31-07-2019
RM1046BO.010
Ямбол - училище - нова сграда

Нова сграда ще бъде построена в ямболско училище


Ямбол, 31 юли /Владимир Шишков, БТА/
От бюджета на община Ямбол ще бъдат отделени 15 000 лева за проектирането и изграждането на нова учебна сграда в основното училище "Д-р Петър Берон", съобщиха от общинския пресцентър.
Сградата ще разполага с шест класни, което ще позволи въвеждането на едносменен режим на обучение.
Едносменният режим на обучение все още не е въведен в две гимназии и в три основни училища в града.

/РУМ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.7535
CHF CHF 1.7719

Времето за 31 юли 2019

Пловдив

20° / 34° C
четвъртък 22° / 34° C
петък 20° / 32° C

София

17° / 31° C
четвъртък 19° / 30° C
петък 17° / 33° C

Варна

21° / 32° C
четвъртък 23° / 29° C
петък 21° / 28° C