Пловдив - театър - граждани



Полски театрали канят пловдивчани да участват в спектакъл за ромската култура





Пловдив, 24 юли /Таня Благова,БТА/

Полската театрална компания "Living Space Theatre" кани пловдивчани и гостите на града да се включат в поредица танцови и актьорски уъркшопи на 6, 7 и 8 август, съобщиха от Фондация "Пловдив 2019". Записването за тях дава възможност на участниците да станат част и от спектакъла на "Living Space Theatre" озаглавен "Kaj Dzias", който бъде представен на 9 и 10 август, като част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

Уъркшопите са безплатни, те са предназначени за любители и професионалисти, с интерес към театър, танц, пеене, импровизация, съчетаване на глас с движение, като не е необходим предишен опит. По време на обучението режисьорът Якуб Маргошяк и хореографите Гжегож Лабуда и Ана Микула ще запознаят участниците със специфики на ромската песен и танц, които ще бъдат изиграни в пърформанса "Kaj Dzias" на 9 и 10 август Пост-културна сцена на ул. "Йоаким Груев" 36, се посочва в съобщението.

"Kaj Dzias" е вдъхновен от културата на полските роми. Спектакълът е представян до момента в повече от 10 полски града. В рамките на един час публиката ще може да види колоритен колаж от музика, песни, танци и текстове за цигани, съчетани с историите на изпълнителите и пътуването, неизбежна част от историята и живота на ромите. Спектакълът е номиниран за наградата в полската класация "The Best Off" в категория за най-добро представление на независими театри.

Представленията са с вход свободен.



