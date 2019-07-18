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Регионалното министерство ще търси цялостно решение за южния вход на Велико Търново и Присовските завои

Регионалното министерство ще търси цялостно решение за южния вход на Велико Търново и Присовските завои

BOBSTH 16:01:01 18-07-2019
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Велико Търново - южен вход - Присово

Регионалното министерство ще търси цялостно решение
за южния вход на Велико Търново и Присовските завои


Велико Търново, 18 юли /Сашка Александрова, БТА/
Регионалното министерство ще търси цялостно решение за южния вход на Велико Търново и Присовските завои, каза във Велико Търново министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова.
Южният вход на Велико Търново е част от международния транспортен коридор Русе - Свиленград, а проблемът с изправянето на Присовските завои стои повече от 20 години. Отсечката е част от републиканската инфраструктура и включва два моста - над р. Янтра и над жп линията.
За необходимостта от цялостно решение за тази част от републиканската инфраструктура кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов сезира и регионалното министерството, и пътната агенция. Поводът за неговия сигнал стана намерението на АПИ за реконструкция на по-малкото от двете от мостови съоръжения - над железопътното трасе.
Даниел Панов благодари на Петя Аврамова за добрия диалог, който е установен между регионалното министерство и Община Велико Търново. Министър Аврамова поясни, че по въпроса с новото проектиране на пътния участък ще се работи съвместно с общината и също подчерта добрите отношения между двете институции.



/ГИ/

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