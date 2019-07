BOBSTH 15:51:01 17-07-2019

IS1549BO.027

Видин - младежки фестивал



Община Видин изненада участниците в The Bridge със 70 кг нектарини





Видин, 17 юли /Ирена Данаилова, БТА/

Община Видин изненада участниците във фестивала The Bridge, осигурявайки 70 кг нектарини, съобщиха от пресслужбата на кметството. Плодовете бяха доставени в палатковия лагер край крепостта "Баба Вида".

Десетото издание на фестивала преминава "на високи обороти". Провеждат се всекидневни занимания в 20-те творчески работилници, а вечер се организират тематични вечери. На 20 юли, от 20.00 ч., в бившето военно поделение, участниците ще представят и специално подготвен юбилеен концерт. The Bridge се превръща в уникално лятно преживяване за над 400 млади хора от цяла България, почитатели на различни изкуства, уточняват от общината.



/ИС/