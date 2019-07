BOBSTH 09:50:01 17-07-2019

Видин-младежки фестивал



За десета поредна година фестивалът The Bridge събра над 400 младежи





Видин, 17 юли / Ирена Данаилова, БТА/

За десета поредна година творческият фестивал The Bridge събра над 400 младежи във Видин. Палатковият лагер на участниците е разположен в близост до крепостта "Баба Вида", съобщават от пресслужбата на кметството. Талантливи младежи на възраст от 14 до 21 години от цялата страна се събраха за да се включат в над 20 работилници за визуални изкуства, архитектура, дизайн, танци, музика и други.

Видинският кмет Огнян Ценков приветства участниците във фестивала с думите "Истински съм развълнуван, защото споделяме заедно този юбилей. За да стигнем до него, бяха необходими огромна енергия, усилия и любов към каузата". Той благодари на ръководството на фестивала в лицето на неговия директор Михаил Стефанов и на колегите от Община Видин за това, че помагат на талантливите младежи да проявят и усъвършенстват своите дарби и умения в различни изкуства. В знак на дългогодишното успешно сътрудничество и истинско приятелство и по повод 10-тото юбилейно издание, Огнян Ценков връчи почетен плакет на Община Видин на директора на фестивала.

"The Bridge се роди във Видин. Вярвам, че фестивалът ще расте и се надявам той да се превърне в най-големия в този край на Европа", каза Михаил Стефанов.

