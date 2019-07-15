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Ловеч - полиция - шофьори - алкохол



В Тетевен е бил задържан шофьор с 2,59 промила алкохол





Ловеч, 15 юли /Даниела Балабанова, БТА/

В Тетевен е бил задържан шофьор с 2,59 промила алкохол в издишания въздух, съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. Мъжът е на 38 години от село Дивчовото. Задържан е за 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство.

В районното управление в Троян също е образувано бързо производство срещу шофьор, управлявал автомобил след употреба на алкохол, с концентрация в издишания въздух 1.82 промила. Мъжът, на 49 години от Ловеч, е задържан за 24 часа, допълват от полицията.







/РУМ/



