BOBSTH 15:47:31 09-07-2019

AM1546BO.005

музика - концерт - Il Volo



Il Volо:

Новите

Трима тенори





София, 9 юли /Даниел Димитров, БТА/

Лучано Павароти, Пласидо Доминго и Хосе Карерас завинаги ще останат в сърцата на хората от цял свят като Тримата тенори. И това е нарицателно за висок професионализъм, съчетан с безкрайна емоция от допира с магията на техните гласове.

Италия, страната на неограничените възможности в музиката, дава на света нова знаменита Тройка. Те са млади, чаровни и надарени с умението да вълнуват. Наричат ги "момчетата с божествени гласове", и вече са признати за наследници на тримата тенори.

Музиката им - от класическа опера до евъргрийни и поп, тяхната елегантност и присъствие на сцената привличат фенове от 7 до 70-годишна възраст. Това са Джанлука Джинобле, Пиеро Бароне и Иняцио Боскето, или триото Il Volo. Срещат се през 2009 г., когато участват поотделно в телевизионното риалити Ti lascio una cazone. Пътят към славата започва, след като с тях се заема продуцeнтът Микеле Торпедине, работил за големи италиански изпълнители като Дзукеро и Андреа Бочели. През 2010 г. триото се наименува Il Volo (Полетът) и започва зашеметяващата им музикална кариера.

През 2015 г. печелят наградата на "Сан Ремо" с песента Grande Amore и с нея представят Италия на "Евровизия". От там започва истинския им полет в музиката и славата им. Издали са пет студийни албума с платинен статус и имат две номинации "Грами". Пели са на най-големите световни сцени като Арена ди Верона, Роял Албърт хол и Рейдио Сити Мюзик Хол в Ню Йорк.



ДЕСЕТ НЕЩА, КОИТО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ



1. Те са единствените италиански артисти, поканени от Куинси Джоунс през 2010 г. да вземат участие в We Are The World For Haiti, заедно с 80 световни звезди като Боно, Лейди Гага, Карлос Сантана, Енрике Иглесиас, Селин Дион, Will.i.am of Black Eyed Peas.

2. Любимци са на папата. През 2013 г. участват в Коледния концерт в базиликата в Асизи след божествената литургия, отслужена от папа Франциск. През 2014 г. пеят на благотворителния концерт в италианския сенат в Palazzo Madama след папската благословия от площад "Сан Пиетро". През януари тази година пък изпълниха своята "Аве Мария" пред едномилионна публика на Кампо Сан Хуан Пабло Втори в Панама, на 36-ия Световен ден на младежта.

3. Дебютният им албум Il Volo (2010) има платинен сертификат и влиза в американската класация на Билборд топ 10. Следват още четири платинени албума за десетгодишната им кариера.

4. Заедно с Барбра Стрейзънд през 2012 г. правят концертно турне в Канада.

5. Във втория им албум We Are Love (2012) участват Пласидо Доминго и Ерос Рамацоти.

6. И тримата са от малки градчета в различни части на Италия. Пиеро и Иняцио са сицилианци по произход. Иняцио е израснал в Марсала, а Пиеро е роден в гр. Наро, провинция Агридженто. Джанлука пък живее като дете в Монтепагано, малко село край Розето дел Абруци. И тримата не растат в музикални семейства, но затова пък пеят от 3-годишни. От деца участват в музикални фестивали в регионите си.

7. Техен създател и ментор е известният италиански продуцент Микеле Торпедине. Открива ги през 2009 г. в музикалното шоу Тi Lascio Una Canzone и решава да съчетае уникалните им гласове в трио, което да покори световните сцени. Торпедине е работил за едни от най-големите имена на италианската сцена - Дзукеро, Лоредана Берте, Пино Даниеле, Джордия и Андреа Бочели.

8. За първия им концерт в New York`s Radio City Music Hall през 2013 г. първите 1600 места се разпродават за 8 часа, а целият концерт - за няколко дни. Той слага началото на голямо турне с 50 разпродадени концерта в САЩ, Канада, Централна и Южна Америка и утвърждава Il Volo като световни звезди на поп-операта.

9. "Notte Magica - трибют на тримата тенори" е грандиозен концерт през 2017 г., който Il Volo изнасят на площад "Санта Кроче" във Флоренция. Специален гост е Пласидо Доминго - техен почитател и вдъхновител, който взима диригентската палка, за да открие събитието. Концертът е заснет на филм и излъчен в над 500 кина в Италия и по цял свят. С Notte Magica беше и първото гостуване на триото в София през 2017 г.

10. Автор на текста на Musica Che Resta е Джана Нанини. С тази песен Il Volo анонсираха юбилейния си албум Musica и едноименното световно турне, и взеха участие в 69-тото издание на сан Ремо.



IL VOLO И БЪЛГАРИЯ



Il Volo идват за втори път в България. Концертите им са на 16 септември в Двореца на културата и спорта във Варна и на 18 септември в София, в "Арена Армеец". Концертите са част от световното турне, с което италианците отбелязват 10 години от звездната си музикална кариера.

Il Volo участваха през февруари в 69-тия фестивал "Сан Ремо" с песента Musica Che Resta, която беше промо към дългоочаквания им нов албум Musica. Премиерата му се състоя на 22 февруари и с това италианците поставиха началото на световното си турне, с което ще отбележат 10-годишната си невероятна история на успеха.

Пътуването им вече започна от Япония, където залите са разпродадени. Преди гостуването си у нас те ще преминат през Италия с голям концерт в Арена ди Верона, а през есента продължават към САЩ и Латинска Америка.

Il Volo твори в съчетаването на традиционна опера, поп музика и класическа симфония, като дава нов поглед и живот на класиката. В новия си проект Musica освен оригинални парчета, този път музикантите изпълняват кавъри на популярни италиански песни от миналото като Arrivederci Roma, Lontano dagli Occhi, La Voce del Silenzio.



КОИ СА ТЕ?



Джанлука Джинобле е един от онези артисти, които могат да създадат около себе си магическа атмосфера. Той има кадифен баритонов глас, който лесно достига тенор, без да губи мекотата и тонуса. Това, заедно с елегантното и изразително сценично присъствие, очарова публиката по целия свят.

Роден е на 11 февруари 1995 г. в Атри, окръг Терамо, в центъра на Италия и живее в Монтепагано, малко село на хълмовете край Розето дел Абруци. Той е син на Леонора Ди Виторио и Ерколе Джинобъл, и има по-малък брат Ернесто. Започва да пее в ранна възраст, когато е на 3 години, благодарение на дядо си Ернесто, който го води до градските музикални събития. Израства и развива своя талант с участията си в многото фестивали в региона си.

Технически, Джанлука е баритон и той винаги се дефинира така, въпреки мекия си глас, който може да достигне по-високи тонове. Някои експерти твърдят, че е Хелдентерон - баритон със силен висок регистър.



Иняцио Боскетто е сред талантите, които се появяват от време на време, за да ни напомнят, че човешките същества не се раждат само с дарби и способности. Тези качества могат да бъдат търсени и развивани без ограничения.

Роден е в Болоня, Северна Италия, но е израснал в Сицилия, по-точно в Марсала, Трапани. Той е син на Вито Боскетто и Катерина Ликари и има по-голяма сестра на име Антонина (Нина). Семействата Boschetto - Licari са от сицилиански произход и живеят близо до Марсала и Петросино.

От малък, защото е роден на 4 октомври 1994 г., Игнацио е натрупал завиден артистичен опит. Артистичният му живот започва рано, много преди участието му в шоуто за таланти, в което се събират с Пиеро Бароне и Джанлука Джинобле. От 3-годишна възраст пее сам в стаята си като "Ла донна е мобиле" и изненадва родителите си. Като Пиеро и Джанлука, и Игнацио посещава музикални уроци и участва в музикални фестивали в неговия регион.

Като се има предвид тембърът, Игнацио може да бъде класифициран като лиричен тенор. Това означава, че той има топъл и мек глас, но достатъчно силен, за да пее над оркестър. Ако се вслушаме внимателно в хармонията, която придружава песните на Il Volo, ще разпознаем гласа на Игнацио в цялата му гъвкавост и обхват, омекотявайки силата на гласа на Пиеро и оценявайки гладкия баритон на Джанлука.

Игнасио е завършен артист - пее, композира, организира и свири на няколко инструмента: пиано, китара и барабани.



Пиеро Бароне може да се нарече феномен. Който наблюдава неговите изпълнения, по-специално соловите, няма да има съмнения относно бъдещето му в музиката, дори и да избере да пее само лирическа музика или да остане в поп-лириката.

Роден е в град Наро, Сицилия, Южна Италия, провинция Агридженто, на 24 юни 1993 г. Неговият баща Гаетано Бароне е механик, а майка му - Елеонора Онибене, домакиня. Той има по-голям брат Франческо, който изучава философия в университета в Болоня, както и по-малка сестра, Марияграция. Пиеро израства в музикална среда, докато на 5-годишна възраст, неговият дядо по майчина линия - Пиетро Онибене, открил таланта му.

Пиеро разказва, че дядо му - сляп музикант, е написал песен в Сицилия и когато го помолил да я изпее, останал изумен от гласа му. Същия ден, с помощта на приятел, Онибене записва Пиеро да пее Un Amore Cosi Grande. В неотдавнашно интервю дядото разкри, че всички хора се чудели на гласа на Пиеро и го молели да им пее. После семейството му помогнало да развие таланта си, а дядо му Пиетро му помагал, като заплащал уроците му по пиано в продължение на шест години.

/АМ/