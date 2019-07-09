Специалисти от "Пирогов" ще преглеждат безплатно деца в Хасково
BOBSTH 09:59:01 09-07-2019
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Хасково - Пирогов - прегледи
Специалисти от "Пирогов" ще преглеждат безплатно деца в Хасково
Хасково, 9 юли /Николай Грудев, БТА/
Медицински специалисти от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ще осъществят безплатен скрининг на деца от Хасково и региона по Националната програма "Детско здраве". Прегледите са на 20 юли в Медицински център - Хасково, съобщиха от местната МБАЛ.
От там уточниха, че консултациите ще бъдат по 7 направления - УНГ, ортопедия, хирургия, неврохирургия, кардиология, урология и офталмология. Записването е от днес до четвъртък, 11 юли, включително.
/ГИ/