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Шофьор без книжка блъсна момиче с нерегистриран мотопед в Русенско

Шофьор без книжка блъсна момиче с нерегистриран мотопед в Русенско

BOBSTH 14:55:01 05-07-2019
PP1453BO.026
Русе - пешеходка - инцидент

Шофьор без книжка блъсна момиче
с нерегистриран мотопед
в Русенско


Русе, 5 юли /Мартин Пенев, БТА/
Шофьор без книжка и с нерегистриран мотопед е блъснал 15-годишна пешеходка в град Сеново, област Русе. Това съобщиха от русенската полиция.
Сигналът за инцидента е подаден снощи. Изпратените на мястото полицаи са установили, че 39-годишният мъж, управлявал нерегистрирана "Ямаха", е неправоспособен.
При удара момичето е пострадало. То е откарано с кола на "Спешна помощ" в русенска болница, където е било установено, че има фрактура на крака.
По случая е образувано досъдебно производство.

/ПП/

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