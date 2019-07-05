BOBSTH 14:55:01 05-07-2019

PP1453BO.026

Русе - пешеходка - инцидент



Шофьор без книжка блъсна момиче

с нерегистриран мотопед

в Русенско





Русе, 5 юли /Мартин Пенев, БТА/

Шофьор без книжка и с нерегистриран мотопед е блъснал 15-годишна пешеходка в град Сеново, област Русе. Това съобщиха от русенската полиция.

Сигналът за инцидента е подаден снощи. Изпратените на мястото полицаи са установили, че 39-годишният мъж, управлявал нерегистрирана "Ямаха", е неправоспособен.

При удара момичето е пострадало. То е откарано с кола на "Спешна помощ" в русенска болница, където е било установено, че има фрактура на крака.

По случая е образувано досъдебно производство.



/ПП/



