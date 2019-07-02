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Археолози подновяват разкопките в подножието на връх Драгойна

BOBSTH 15:28:01 02-07-2019
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Първомай - археология - нов сезон

Археолози подновяват разкопките в подножието на връх Драгойна


Първомай, 2 юли /Дима Шопова, БТА/
Екип на археолога доц. д-р Иво Тапалилов подновява археологическите разкопки в подножието на връх Драгойна край първомайското село Драгойново на 7 юли. Това каза за БТА кметът на община Първомай Ангел Папазов. Археолозите, голяма част от които са студенти от Шуменския университет, продължат проучването в местността Църквището, където през последните десет сезона, бе проучван огромен по своите размери комплекс, запазил своето значение като свещено за езичниците и християните място.
Разкопките ще продължат до края на юли и се подпомагат и от община Първомай.

/ММ/

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