Археолози подновяват разкопките в подножието на връх Драгойна 2 юли 2019 / 15:27 Tweet

BOBSTH 15:28:01 02-07-2019

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Първомай - археология - нов сезон



Археолози подновяват разкопките в подножието на връх Драгойна





Първомай, 2 юли /Дима Шопова, БТА/

Екип на археолога доц. д-р Иво Тапалилов подновява археологическите разкопки в подножието на връх Драгойна край първомайското село Драгойново на 7 юли. Това каза за БТА кметът на община Първомай Ангел Папазов. Археолозите, голяма част от които са студенти от Шуменския университет, продължат проучването в местността Църквището, където през последните десет сезона, бе проучван огромен по своите размери комплекс, запазил своето значение като свещено за езичниците и християните място.

Разкопките ще продължат до края на юли и се подпомагат и от община Първомай.



/ММ/



