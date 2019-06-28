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Ученици получиха дипломи за екскурзоводи в Никополис ад Иструм

Ученици получиха дипломи за екскурзоводи в Никополис ад Иструм

BOBSTH 10:35:01 28-06-2019
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Велико Търново - ученици - екскурзоводи

Ученици получиха дипломи за екскурзоводи в Никополис ад Иструм


Велико Търново, 27 юни /Марина Петрова, БТА/
Ученици получиха дипломи за екскурзоводи в Никополис ад Иструм, съобщиха от Регионалния исторически музей във Велико Търново.
Единадесет ученици от ЕГ "Проф. Асен Златаров" и Природо-математическата гимназия във Велико Търново са получили дипломите си за завършен курс по екскурзоводство в Археологическия резерват "Никополис ад Иструм" след открит урок, изнесен от изследователя на античния град и директор музея д-р Иван Църов, който е запознал младежите с историята и археологическите проучвания на музейния обект.
Учениците са получили дипломите си след двегодишния курс на обучение в клуб "Млад екскурзовод" при Общинския детски комплекс. Младите екскурзоводи са от 10-и и 11-и клас и притежават основни познания за българското Средновековие и Възраждане, владеят английски, руски, френски, испански и немски език.
Това е 16-ия випуск млади хора, които се обучават в тънкостите на екскурзоводската професия и трупат знания за историята на Велико Търново и музейните обекти.







/ИС/

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