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Постоянни полицейски приемни ще бъдат разкрити в карловското село Розино и в град Баня

Постоянни полицейски приемни ще бъдат разкрити в карловското село Розино и в град Баня

BOBSTH 17:39:01 27-06-2019
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Карлово - полицейски приемни - разкриване

Постоянни полицейски приемни ще бъдат разкрити в карловското село Розино и в град Баня


Карлово, 27 юни /Таня Благова,БТА/
Постоянни полицейски приемни ще бъдат разкрити в карловското село Розино и в град Баня, съобщи заместник-кметът Данка Зидарова-Люртова.
Внесеното предложение в Общински съвет - Карлово за промени в разчета за капиталови разходи за обособяване на приемна в село Розино е подкрепено от общинските съветници, заради ескалиралото в последно време напрежение в района и необходимостта от постоянно присъствие на полицейски служители там.
По проект на МВР полицейска приемна ще бъде разкрита през настоящата година и в град Баня.



/РУМ/

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