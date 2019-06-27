Постоянни полицейски приемни ще бъдат разкрити в карловското село Розино и в град Баня
BOBSTH 17:39:01 27-06-2019
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Карлово - полицейски приемни - разкриване
Постоянни полицейски приемни ще бъдат разкрити в карловското село Розино и в град Баня
Карлово, 27 юни /Таня Благова,БТА/
Постоянни полицейски приемни ще бъдат разкрити в карловското село Розино и в град Баня, съобщи заместник-кметът Данка Зидарова-Люртова.
Внесеното предложение в Общински съвет - Карлово за промени в разчета за капиталови разходи за обособяване на приемна в село Розино е подкрепено от общинските съветници, заради ескалиралото в последно време напрежение в района и необходимостта от постоянно присъствие на полицейски служители там.
По проект на МВР полицейска приемна ще бъде разкрита през настоящата година и в град Баня.
/РУМ/