BOBSTH 13:50:31 18-06-2019

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Русе - параклис - обновен



Русенският митрополит Наум освети обновен болничен параклис





Русе, 18 юни /Мартин Пенев, БТА/

Русенският митрополит Наум освети днес обновения параклис "Св.св.Козма и Дамян" в Университетската болница "Канев" в Русе. Това съобщиха от лечебното заведение.

Болничният параклис е открит през 2003 г. и е място, където пациенти и техните близки могат да отправят молитва за здраве и да потърсят утеха и изцеление от светите братя лечители.

"За духовното ни здраве е важно да не грешим, а за телесното си да се доверим на лекарите", каза митрополит Наум.



/ММ/



