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Русенският митрополит Наум освети обновен болничен параклис

Русенският митрополит Наум освети обновен болничен параклис

BOBSTH 13:50:31 18-06-2019
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Русе - параклис - обновен

Русенският митрополит Наум освети обновен болничен параклис


Русе, 18 юни /Мартин Пенев, БТА/
Русенският митрополит Наум освети днес обновения параклис "Св.св.Козма и Дамян" в Университетската болница "Канев" в Русе. Това съобщиха от лечебното заведение.
Болничният параклис е открит през 2003 г. и е място, където пациенти и техните близки могат да отправят молитва за здраве и да потърсят утеха и изцеление от светите братя лечители.
"За духовното ни здраве е важно да не грешим, а за телесното си да се доверим на лекарите", каза митрополит Наум.

/ММ/

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