/ПП/Софийска филхармония - Елина Гаранча - концерт - НДК



Най-обичаното мецосопрано в света

Елина Гаранча с гала концерт

в НДК на 23 септември





Елина Гаранча, признатата в цял свят притежателка на уникален тембър и чувствен глас, ще пее в Зала 1 на НДК на 23 септември. Поканата идва от Софийската филхармония, а концерта на красивото мецосопрано ще дирижира един от най-обичаните съвременни диригенти Карел Марк Чичон.

За почитателите на класическата музика събитието с участието на звезда от ранга на Гаранча е истински празник. Неповторимото мецосопрано идва у нас в разцвета на своята кариера. Само преди няколко месеца Елина откри сезона на Метрополитън опера с новата продукция на "Самсон и Далила", диригент Яник Незе-Сеген. Красивата визия, изключителната техника и искреност на изпълненията й осигуряват чести гостувания във Виенската Щатсопера, Берлинската Щатсопера, Баварската опера в Мюнхен, Карнеги Хол в Ню Йорк и Уигмор Хол в Лондон, участия в различни гала вечери и фестивали във всички точки на света. Любими на публиката са съвместните й концерти с руското сопрано Анна Нетребко, с която в момента са най-популярните женски оперни вокали в света.

За концерта си в София Елина Гаранча е подготвила репертоар с любими оперни арии на Верди, Пучини и Чилеа, както и песни на Гардел, Гасталдон и други. Професионалният и услужлив глас на певицата позволява тя да изпълнява и най-сложния репертоар с лекота и изящество, излъчвайки абсолютна женственост и оставяйки публиката без дъх.

В света на операта не е рядкост сцената да събере двама души и в живота, както се случва с Елина Гаранча и британския диригент Карел Мария Чичон, с когото имат щастлив брак и две дъщери. Семейството продължава да концертира заедно, както ще се случи и на сцената на Зала 1 на НДК на 23 септември.

Гаранча е родена в музикално семейство в Рига, Латвия. Учила е в Латвийската музикална академия, където преподавател е нейната майка. Тя печели международния конкурс за певци "Мириам Хелин" през 1999 година, а през 2001 година е финалист в престижния "BBC Cardiff Singer of the World Competition".

Гаранча започва професионалната си кариера през 1999 година като гостуващ артист в Щатсопера Майнинген, където изпълнява много главни роли. След това тя става чест гост на операта във Франкфурт.

За кратко време Елина се утвърждава като една от най-големите оперни звезди в света с участието си в главните роли на много престижни оперни сцени и изпълненията си с най-добрите симфонични оркестри. Тя завладява сърцата на публиката с красивия си глас, интелигентност, музициране и въздействащи сценични превъплъщения.

През септември 2005 година Гарача подписва ексклузивен договор с Deutsche Grammophon (DG). Нейният първи самостоятелен звукозапис "Aria Cantilena" е издаден през март 2007 г., а отзвукът от него е изцяло положителен. Албумите й също печелят адмирациите на критиката и почитателите на оперното изкуство. Те й носят ECHO Klassik award - за "Romantique" през 2012 г. и за "Meditation" през 2015 г.

Последният албум на Елина Гаранча "Revive" беше издаден в края на 2016 г. и единодушно похвален от критиката: "вълнуващ диск, с изобилие от разкошно качество (The Telegraph).

Последните новости около Елина Гаранча включват положителните отзиви след дебюта й в ролята на принцеса Еболи в новата продукция на "Дон Карлос" на Националната опера - Париж и ролята й на Далила в продукцията на Виенската Щатсопера "Самсон и Далила". Наскоро излезе DVD с изпълнението й в операта "Фаворитката" на сцената на Баварската опера в Мюнхен. Тя участва и в продукцията на Метрополитън опера "Кавалерът на розата", която се излъчи на живо от Ню Йорк в киносалоните по цял свят.

Гаранча е носител на много награди, сред които "Певица на годината" на наградите МИДЕМ за класическа музика в Кан и "Певица на годината" на престижните награди ECHO Klassik (2007), "Вокалист на годината" на специализираното издание "Musical America" през 2010 г.



