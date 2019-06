BOBSTH 17:24:31 11-06-2019

15 групи от страната и чужбина ще свирят на фестивала "Шумен Рок"





Шумен, 11 май /Деян Герговски, БТА/

Tретото издание на фестивала "Шумен Рок" ще се състои от 14 до 16 юни в парк "Студентски". Програмата на рок феста бе представена от организаторите от Сдружение "Рок Общество" на брифинг днес. Във фестивала ще се включат общо 15 български и чуждестранни групи, като всяка вечер на сцената ще свирят по пет банди. Фестивалът е с финансовата подкрепа на Община Шумен.

"Надявам се и тази година фестивалът да се превърне в невероятно изживяване за любителите на рок музиката. Общината помага с 25 000 лв. за реализирането на третото издание на събитието", съобщи Десислава Златева, началник на отдел "Култура, младежки дейности и спорт" в администрацията.

Специални гости на събитието ще бъдат групите Dark Blue Inc. и Saints 'N' Sinners. За първи път тази година ще има битка между български рок банди - "Battle of BG bands" в петък от 18.00 часа. За аплодисментите на публиката ще се борят групите Terravore, Enthronement, Revolutions Per Minute, The A.X.E Project, Headmaster. Програмата ще завърши с изпълнения на Черно фередже, съобщиха от Сдружение "Рок Общество".

В първия ден от фестивала входът е свободен. За следващите два дни билети могат да се закупят в мрежата на Eventim. Еднодневният пропуск е на цена от 15 лв., а двудневният - 25 лв.





