В РУ на МВР в Ямбол е задържан 53-годишен мъж, блъснал с автомобила си бездомно куче 6 юни 2019 / 11:02 Tweet

BOBSTH 11:02:31 06-06-2019

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Ямбол - жестокост - задържан



В РУ на МВР в Ямбол е задържан 53-годишен мъж, блъснал с автомобила си бездомно куче





Ямбол, 6 юни /Владимир Шишков, БТА/

В Районното управление на МВР в Ямбол е задържан 53-годишен мъж, блъснал умишлено с автомобила си бездомно куче, съобщи говорителят на полицията Татяна Павлова.

Районната прокуратура е образувала преписка и е разпоредила извършването на проверка по случая. Ако деянието бъде доказано, извършителят може да бъде наказан с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева, посочи Павлова.







/ИС/



