В РУ на МВР в Ямбол е задържан 53-годишен мъж, блъснал с автомобила си бездомно куче
BOBSTH 11:02:31 06-06-2019
IS1101BO.007
Ямбол - жестокост - задържан
В РУ на МВР в Ямбол е задържан 53-годишен мъж, блъснал с автомобила си бездомно куче
Ямбол, 6 юни /Владимир Шишков, БТА/
В Районното управление на МВР в Ямбол е задържан 53-годишен мъж, блъснал умишлено с автомобила си бездомно куче, съобщи говорителят на полицията Татяна Павлова.
Районната прокуратура е образувала преписка и е разпоредила извършването на проверка по случая. Ако деянието бъде доказано, извършителят може да бъде наказан с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева, посочи Павлова.
/ИС/
IS1101BO.007
Ямбол - жестокост - задържан
В РУ на МВР в Ямбол е задържан 53-годишен мъж, блъснал с автомобила си бездомно куче
Ямбол, 6 юни /Владимир Шишков, БТА/
В Районното управление на МВР в Ямбол е задържан 53-годишен мъж, блъснал умишлено с автомобила си бездомно куче, съобщи говорителят на полицията Татяна Павлова.
Районната прокуратура е образувала преписка и е разпоредила извършването на проверка по случая. Ако деянието бъде доказано, извършителят може да бъде наказан с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева, посочи Павлова.
/ИС/