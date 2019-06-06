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В РУ на МВР в Ямбол е задържан 53-годишен мъж, блъснал с автомобила си бездомно куче

BOBSTH 11:02:31 06-06-2019
IS1101BO.007
Ямбол - жестокост - задържан

В РУ на МВР в Ямбол е задържан 53-годишен мъж, блъснал с автомобила си бездомно куче


Ямбол, 6 юни /Владимир Шишков, БТА/
В Районното управление на МВР в Ямбол е задържан 53-годишен мъж, блъснал умишлено с автомобила си бездомно куче, съобщи говорителят на полицията Татяна Павлова.
Районната прокуратура е образувала преписка и е разпоредила извършването на проверка по случая. Ако деянието бъде доказано, извършителят може да бъде наказан с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева, посочи Павлова.



/ИС/

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