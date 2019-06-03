Близо 170 дървета бял и черен бор са били отсечени незаконно край тетевенското село Голям извор
BOBSTH 12:13:01 03-06-2019
PP1211BO.015
Тетевен - незаконна сеч
Близо 170 дървета бял и черен бор
са били отсечени незаконно край
тетевенското село Голям извор
Ловеч, 3 юни /Даниела Балабанова, БТА/
За незаконна сеч в Тетевенско съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. В местността "Ореша", в землището на село Голям извор, били отсечени без редовно писмено позволително 168 дървета от вида бял и черен бор.
В Районното управление в Тетевен е образувано досъдебно производство.
/ПП/