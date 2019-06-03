BOBSTH 12:13:01 03-06-2019

PP1211BO.015

Тетевен - незаконна сеч



Близо 170 дървета бял и черен бор

са били отсечени незаконно край

тетевенското село Голям извор





Ловеч, 3 юни /Даниела Балабанова, БТА/

За незаконна сеч в Тетевенско съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. В местността "Ореша", в землището на село Голям извор, били отсечени без редовно писмено позволително 168 дървета от вида бял и черен бор.

В Районното управление в Тетевен е образувано досъдебно производство.



/ПП/



