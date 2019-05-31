BOBSTH 11:56:01 31-05-2019

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ремонт - електрозахранване - Видин



Ремонт на ЕСО може да доведе до смущения на електрозахранването в област Видин





София, 31 май /Константин Костов, БТА/

Ремонт на ЕСО може да доведе до смущения на електрозахранването в област Видин, съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ България.

Неотложни ремонтни работи ще се извършат в подстанция "Орешец". Те могат да доведат до временни смущения в електрозахранването на 04 и 13 юни за периода от 09.00 до 17.00 часа, предупреждават от ЧЕЗ.

Смущения може да има в следните населени места: Белоградчик, Боровица, Вещица, Върба, Гранитово, Граничак, Дъбравка, Крачимир, Ошан, Праужда, Пролазница, Рабиша, Раяновци, Салаш, Сливовник, Стакевци, Струиндол, Чифлик;

В Община Димово: Арчар, Бела, Владиченци, Воднянци, Върбовчец, Гара Орешец, Димово, Дълго поле, Държаница, Извор, Карбинци, Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец, Медовница, Орешец, Острокапци, Септемврийци, Скомля, Шипот, Яньовец, Ярловица;

В Община Ружинци: Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец, Черно поле, Бело Поле; Община Чупрене: Бостаните, Върбово, Горни Лом, Долни Лом, Протопопинци, Репляна, Средогрив, Търговище, Чупрене;

И в Община Видин: Цар Симеоново, Ботево.



/ММ/



