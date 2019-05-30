BOBSTH 16:47:02 30-05-2019

RM1646BO.029

Ямбол - мост - изграждане



Нов стоманобетонен мост ще бъде изграден над река Тунджа в близост до Елхово





Ямбол, 30 май /Владимир Шишков, БТА/

Нов стоманобетонен мост ще бъде изграден над река Тунджа в близост до Елхово, съобщи за БТА директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов.

Новото съоръжение ще е с дължина 26 метра и ще замени досегашния дървен мост, построен в началото на миналия век.

Мостът и прилежащата му инфраструктура са на стойност един милион лева и трябва да бъде завършен за 80 работни дни, допълни Костов.



/РУМ/



