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Нов стоманобетонен мост ще бъде изграден над река Тунджа в близост до Елхово

Нов стоманобетонен мост ще бъде изграден над река Тунджа в близост до Елхово

BOBSTH 16:47:02 30-05-2019
RM1646BO.029
Ямбол - мост - изграждане

Нов стоманобетонен мост ще бъде изграден над река Тунджа в близост до Елхово


Ямбол, 30 май /Владимир Шишков, БТА/
Нов стоманобетонен мост ще бъде изграден над река Тунджа в близост до Елхово, съобщи за БТА директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов.
Новото съоръжение ще е с дължина 26 метра и ще замени досегашния дървен мост, построен в началото на миналия век.
Мостът и прилежащата му инфраструктура са на стойност един милион лева и трябва да бъде завършен за 80 работни дни, допълни Костов.

/РУМ/

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