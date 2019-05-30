Нов стоманобетонен мост ще бъде изграден над река Тунджа в близост до Елхово
BOBSTH 16:47:02 30-05-2019
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Ямбол - мост - изграждане
Нов стоманобетонен мост ще бъде изграден над река Тунджа в близост до Елхово
Ямбол, 30 май /Владимир Шишков, БТА/
Нов стоманобетонен мост ще бъде изграден над река Тунджа в близост до Елхово, съобщи за БТА директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов.
Новото съоръжение ще е с дължина 26 метра и ще замени досегашния дървен мост, построен в началото на миналия век.
Мостът и прилежащата му инфраструктура са на стойност един милион лева и трябва да бъде завършен за 80 работни дни, допълни Костов.
/РУМ/