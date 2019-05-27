BOBSTH 12:33:31 27-05-2019

MH1232BO.010

ЧЕЗ - област Видин - електрозахранване - предстоящо



Възможно е да има временни смущения в електрозахранването на населени места от област Видин





София, 27 май /Валерия Димитрова, БТА/

Неотложни ремонтни работи в подстанция "Орешец", собственост на държавния Електроенергиен системен оператор - "ЕСО" ЕАД, могат да доведат до временни смущения в електрозахранването на 4 юни за периода от 09. 00 до 17. 00 часа в населени места в област Видин, съобщават от ЧЕЗ.

Ще бъдат засегнати населени места от община Белоградчик: Белоградчик, Боровица, Вещица, Върба, Гранитово, Граничак, Дъбравка, Крачимир, Ошан, Праужда, Пролазница, Рабиша, Раяновци, Салаш, Сливовник, Стакевци, Струиндол, Чифлик; Община Димово: Арчар, Бела, Владиченци, Воднянци, Върбовчец, Гара Орешец, Димово, Дълго поле, Държаница, Извор, Карбинци, Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец, Медовница, Орешец, Острокапци, Септемврийци, Скомля, Шипот, Яньовец, Ярловица; от бщина Ружинци: Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец, Черно поле, Бело Поле; от община Чупрене: Бостаните, Върбово, Горни Лом, Долни Лом, Протопопинци, Репляна, Средогрив, Търговище, Чупрене; от бщина Видин: Цар Симеоново, Ботево.

/МХ/



