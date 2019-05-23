Седем преподаватели от област Кърджали получиха отличия "Неофит Рилски"
BOBSTH 16:58:31 23-05-2019
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Кърджали - учители - "Неофит Рилски"
Седем преподаватели от област Кърджали получиха отличия "Неофит Рилски"
Кърджали, 23 май /Валентина Стоева, БТА/
В навечерието на 24 май, седем старши учители от област Кърджали получиха почетни отличия "Неофит Рилски" на Министерството на образованието и науката.
Те са за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на училищното и предучилищното образование.
Почетните отличия бяха връчени от началника на Регионалното управление по образование Гроздан Колев. Номинациите са от учителски колективи и ръководства, както и от синдикалните ни партньори, обясни Гроздан Колев.
/РУМ/