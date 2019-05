BOBSTH 15:01:31 10-05-2019

Плевен ще се включи в Европейската седмица на общественото здраве с поредица от прояви





Плевен, 10 май /Малин Решовски, БТА/

Плевен ще се включи в Европейската седмица на общественото здраве под мотото "За по-здрави общности" от 13 до 17 май, съобщиха организаторите от Медицинския университет в града.

Решението за кампанията е взето от Управителния съвет на Европейската асоциация по обществено здраве(EUPHA), подкрепено от Световната здравна организация /СЗО/ и Европейската комисия.

Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ), която е създадена в Плевен, е пълноправен член на EUPHA. В нея членуват 183 специалисти от факултетите по обществено здраве към медицинските университети (без София) и Националния център по обществено здраве и анализи. Неин председател е доц. д-р Гена Грънчарова.

С участието на Студентския съвет и Асоциацията на студентите-медици в Плевен кампанията ще бъде открита на 13 май със спортен празник под мотото "I like to move it, move it". В същия ден ще има среща на студенти-медици с ученици по проблемите на здравословното хранене и профилактиката на затлъстяването. На 16 май е научно-практическата конференция "За по-добро здраве на местно ниво", а след това е вечерта на етиката с прожекция на филма "OUTBREAK - ЗАРАЗА" за студенти от всички специалности. В последния ден - 17 май, е предвидена кръгла маса на тема "Психичното здраве на подрастващите" с модератор д-р Александър Тодоров.



