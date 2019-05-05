BOBSTH 15:50:01 05-05-2019

MH1549BO.008

Плевен - Панорама - отворена



В празничния 6 май Плевенската панорама ще приема посетители





Плевен, 5 май /Малин Решовски, БТА/

В празничния 6 май Плевенската панорама ще приема посетители. Това съобщиха от Регионалния военноисторически музей в Плевен.

Осигурени са дежурства на екскурзоводи на различни езици.

По време на Великденските празници и 1 май архитектурно-художественият комплекс бе разгледан от близо 2000 посетители, повече от 300 бяха чуждестранните гости. Най-голям брой са били туристите от Великобритания и САЩ, следвани от Румъния, Гърция и Русия.

Панорамата "Плевенска епопея 1877 година" ще работи и на 24 май, уточниха от музея.

/МХ/



