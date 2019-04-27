Начало / Българска община

Благодатният огън ще пристигне в Русе от Гюргево

Благодатният огън ще пристигне в Русе от Гюргево

BOBSTH 09:52:31 27-04-2019
MM0951BO.016
Русе - Благодатен огън

Благодатният огън ще пристигне в Русе от Гюргево


Русе, 27 април /Мартин Пенев, БТА/
Благодатният огън от Йерусалим ще пристигне тази вечер в Русе от Гюргево. Това съобщи Русенският митрополит Наум.
Очаква се около 20.00 часа свещеници от Русенската митрополия да заминат за румънския град, където в църквата "Свети Георги" ще вземат частица от огъня, пристигнал от летището в Букурещ.
"От няколко години Благодатният огън се взима от Гюргево, а причината е близостта", обясняват от митрополията.
Митрополит Наум каза, че в района на ГКПП "Дунав мост" при Русе Благодатният огън ще бъде посрещнат от свещеници от другите краища на Русенската епархия, както и от Велико Търново, Силистра, Варна, Търговище.

/ММ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.7584
CHF CHF 1.7205

Времето за 27 април 2019

Пловдив

/ 23° C
неделя 13° / 24° C
понеделник / 24° C

София

12° / 21° C
неделя 11° / 21° C
понеделник / 21° C

Варна

/ 16° C
неделя / 20° C
понеделник 12° / 19° C