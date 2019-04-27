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Русе - Благодатен огън



Благодатният огън ще пристигне в Русе от Гюргево





Русе, 27 април /Мартин Пенев, БТА/

Благодатният огън от Йерусалим ще пристигне тази вечер в Русе от Гюргево. Това съобщи Русенският митрополит Наум.

Очаква се около 20.00 часа свещеници от Русенската митрополия да заминат за румънския град, където в църквата "Свети Георги" ще вземат частица от огъня, пристигнал от летището в Букурещ.

"От няколко години Благодатният огън се взима от Гюргево, а причината е близостта", обясняват от митрополията.

Митрополит Наум каза, че в района на ГКПП "Дунав мост" при Русе Благодатният огън ще бъде посрещнат от свещеници от другите краища на Русенската епархия, както и от Велико Търново, Силистра, Варна, Търговище.



/ММ/



