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Започнало е пропускането на леките автомобили по пътя Велико Търново - София в района на Ново село

BOBSTH 17:12:01 20-04-2019
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Велико Търново - Ново село - движение

Започнало е пропускането на леките автомобили по пътя Велико Търново - София в района на Ново село


Велико Търново, 20 април /Марина Петрова, БТА/
Започнало е пропускането на леките автомобили по пътя Велико Търново - София в района на Ново село, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР във Велико Търново. Товарните автомобили изчакват на място.
Днес следобед движението в пътния участък беше ограничено заради верижна катастрофа с шест автомобила, в която пострадаха четирима души.



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