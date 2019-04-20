Започнало е пропускането на леките автомобили по пътя Велико Търново - София в района на Ново село
BOBSTH 17:12:01 20-04-2019
GI1711BO.006
Велико Търново - Ново село - движение
Започнало е пропускането на леките автомобили по пътя Велико Търново - София в района на Ново село
Велико Търново, 20 април /Марина Петрова, БТА/
Започнало е пропускането на леките автомобили по пътя Велико Търново - София в района на Ново село, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР във Велико Търново. Товарните автомобили изчакват на място.
Днес следобед движението в пътния участък беше ограничено заради верижна катастрофа с шест автомобила, в която пострадаха четирима души.
/ГИ/
GI1711BO.006
Велико Търново - Ново село - движение
Започнало е пропускането на леките автомобили по пътя Велико Търново - София в района на Ново село
Велико Търново, 20 април /Марина Петрова, БТА/
Започнало е пропускането на леките автомобили по пътя Велико Търново - София в района на Ново село, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР във Велико Търново. Товарните автомобили изчакват на място.
Днес следобед движението в пътния участък беше ограничено заради верижна катастрофа с шест автомобила, в която пострадаха четирима души.
/ГИ/