Лифтове в Пампорово ще работят в празничните дни около Великден
BOBSTH 13:26:01 19-04-2019
PP1325BO.021
Пампорово - лифтове
Лифтове в Пампорово ще работят
в празничните дни
около Великден
Смолян, 19 април /Христина Георгиева, БТА/
Два от лифтовете в Пампорово ще работят в почивните дни около Великден, съобщиха от "Пампорово" АД. В движение ще бъдат лифтовете нр. 1 - от Туристическия център /бившата автогара/ до "Студенец", и нр. 2 - от "Студенец" до кулата "Снежанка".
Лифтовете ще се движат от 26 до 29 април, с работно време от 9.00 до 16.45 ч. за линия 1, и от 9.00 до 16.00 ч. - за линия 2. Билетите за еднократно преминаване са 8 лв. за възрастен и 6 лв. - за дете от седем до 12 години.
/ПП/