BOBSTH 13:26:01 19-04-2019

PP1325BO.021

Пампорово - лифтове



Лифтове в Пампорово ще работят

в празничните дни

около Великден





Смолян, 19 април /Христина Георгиева, БТА/

Два от лифтовете в Пампорово ще работят в почивните дни около Великден, съобщиха от "Пампорово" АД. В движение ще бъдат лифтовете нр. 1 - от Туристическия център /бившата автогара/ до "Студенец", и нр. 2 - от "Студенец" до кулата "Снежанка".

Лифтовете ще се движат от 26 до 29 април, с работно време от 9.00 до 16.45 ч. за линия 1, и от 9.00 до 16.00 ч. - за линия 2. Билетите за еднократно преминаване са 8 лв. за възрастен и 6 лв. - за дете от седем до 12 години.

/ПП/



