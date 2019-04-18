Русенска филхармония и солисти-ученици ще представят симфоничен концерт
BOBSTH 09:46:01 18-04-2019
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Русе - концерт - опера
Русенска филхармония и солисти-ученици ще представят симфоничен концерт
Русе, 18 април /Мартин Пенев, БТА/
Русенска филхармония и солисти - ученици от Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов", ще представят симфоничен концерт утре вечер в Русе. Това съобщиха от Държавната опера в крайдунавския град.
Диригент ще бъде Виталий Лайдинен. На сцената ще излязат осем ученици-солисти.
Програмата на концерта включва инструментални и вокални пиеси от Моцарт, Шуман, Верди, Григ, Сен-Санс, Сарасате, Шостакович, Борн.
/ИС/