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Русенска филхармония и солисти-ученици ще представят симфоничен концерт

Русенска филхармония и солисти-ученици ще представят симфоничен концерт

BOBSTH 09:46:01 18-04-2019
IS0945BO.007
Русе - концерт - опера

Русенска филхармония и солисти-ученици ще представят симфоничен концерт


Русе, 18 април /Мартин Пенев, БТА/
Русенска филхармония и солисти - ученици от Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов", ще представят симфоничен концерт утре вечер в Русе. Това съобщиха от Държавната опера в крайдунавския град.
Диригент ще бъде Виталий Лайдинен. На сцената ще излязат осем ученици-солисти.
Програмата на концерта включва инструментални и вокални пиеси от Моцарт, Шуман, Верди, Григ, Сен-Санс, Сарасате, Шостакович, Борн.

/ИС/

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