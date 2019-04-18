BOBSTH 09:46:01 18-04-2019

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Русе - концерт - опера



Русенска филхармония и солисти-ученици ще представят симфоничен концерт





Русе, 18 април /Мартин Пенев, БТА/

Русенска филхармония и солисти - ученици от Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов", ще представят симфоничен концерт утре вечер в Русе. Това съобщиха от Държавната опера в крайдунавския град.

Диригент ще бъде Виталий Лайдинен. На сцената ще излязат осем ученици-солисти.

Програмата на концерта включва инструментални и вокални пиеси от Моцарт, Шуман, Верди, Григ, Сен-Санс, Сарасате, Шостакович, Борн.



/ИС/



