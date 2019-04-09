BOBSTH 17:23:31 09-04-2019

PP1722BO.035

Русе - университет



Асистент във виетнамско висше училище

защити докторска степен

в Русенския университет





Русе, 9 април /Мартин Пенев, БТА/

Асистент в Ханойския университет във Виетнам е защитил докторска степен в Русенския университет. Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.

Доан Дин Диеп е защитил успешно докторската степен в професионалното направление "Машинно инженерство". Той е бил задочен докторант към катедрата "Земеделска техника" в Аграрно-индустриалния факултет на университета.

Научен ръководител му е бил ректорът на висшето училище в Русе чл.-кор. проф. Христо Белоев.

/ПП/



