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Асистент във виетнамско висше училище защити докторска степен в Русенския университет

Асистент във виетнамско висше училище защити докторска степен в Русенския университет

BOBSTH 17:23:31 09-04-2019
PP1722BO.035
Русе - университет

Асистент във виетнамско висше училище
защити докторска степен
в Русенския университет


Русе, 9 април /Мартин Пенев, БТА/
Асистент в Ханойския университет във Виетнам е защитил докторска степен в Русенския университет. Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.
Доан Дин Диеп е защитил успешно докторската степен в професионалното направление "Машинно инженерство". Той е бил задочен докторант към катедрата "Земеделска техника" в Аграрно-индустриалния факултет на университета.
Научен ръководител му е бил ректорът на висшето училище в Русе чл.-кор. проф. Христо Белоев.
/ПП/

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