BOBSTH 09:20:01 01-02-2019

MH0919BO.004

Сливен - библиотека - изложба



Изложба "Виното - вдъхновение или опиянение" организира регионалната библиотека в Сливен





Сливен, 1 февруари /Велина Василева, БТА/

Регионална библиотека "Сава Доброплодни" в Сливен организира художествено-документалната изложба "Виното - вдъхновение или опиянение", съобщиха от културната институция. Тя е посветена на първите февруарски дни, наречени Трифунци, свързани с лозята, виното, плодородието и благоденствието.

В експозицията са включени книги, статии, копия от документи, посветени на историята на виното от древността до наши дни, както и интересни материали около винопроизводството в Сливенския край. Любопитна част от изложбата са листови графики и репродукции на картини от световноизвестни и български художници по темата /Караваджо, Джото, Рембранд, Винсент ван Гог, Диего Веласкес, Ю.Валкенберг, Мърквичка, Чудомир и др./ Всеки посетител ще получи и свитък със стихотворение от български поет, посветено на виното като вдъхновение.

Изложбата може да бъде посетена до 14 февруари 2019г.

/МХ/



