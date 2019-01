BOBSTH 16:47:01 28-01-2019

Благоевград - филм - представяне



Актрисата Ирмена Чичикова представя

"Не ме докосвай" в Благоевград





Благоевград, 28 януари /Димитър Владов, БТА/

Филмът "Не ме докосвай", в който участват двама български актьори - Ирмена Чичикова и Георги Налджиев, ще бъде представен за 30 януари в Благоевград, съобщиха от общината.

"Не ме докосвай" (Touch Me Not) на румънската режисьорка Адина Пинтилие бе една от големите изненади на миналогодишното Берлинале и спечели голямата награда "Златна мечка". Непосредствено преди представянето на филма в Благоевград актрисата Ирмена Чичикова ще има среща с преподаватели и студенти от Американския университет в България.

Продукцията вече е представена в почти цяла Европа, а съвсем наскоро американската му премиера се състоя в Museum of Modern Art при огромен интерес от специалисти и публика.

"Не ме докосвай" е копродукция на Румъния, Германия, Чехия, България и Франция. Българското участие във филма е на продуцента Мартичка Божилова ("Агитпроп"), с музиката на Иво Паунов и специалистите по кастинг Магделена Илиева и Иван Колев. Консултант по монтажа е операторът и режисьор Георги Богданов.





