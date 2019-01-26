BOBSTH 12:48:01 26-01-2019

RM1246BO.022

Кюстендил - движение - ГКПП "Гюешево"



Възстановено е движението за автомобили над 12 тона по пътя Кюстендил - Гюешево





Кюстендил, 26 януари /Елица Иванова, БТА/

Възстановено е движението за автомобили над 12 тона по пътя Кюстендил - Гюешево, съобщават от АПИ. Ограничението беше въведено вчера, а товарните автомобили, пътуващи по това направление, се спираха на паркинг край града.

От граничния пункт "Гюешево" обясниха, че причина за спирането е било въведено 24-часово ограничение за товарните автомобили от македонска страна.





/РУМ/



