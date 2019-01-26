Възстановено е движението за автомобили над 12 тона по пътя Кюстендил - Гюешево
BOBSTH 12:48:01 26-01-2019
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Кюстендил - движение - ГКПП "Гюешево"
Възстановено е движението за автомобили над 12 тона по пътя Кюстендил - Гюешево
Кюстендил, 26 януари /Елица Иванова, БТА/
Възстановено е движението за автомобили над 12 тона по пътя Кюстендил - Гюешево, съобщават от АПИ. Ограничението беше въведено вчера, а товарните автомобили, пътуващи по това направление, се спираха на паркинг край града.
От граничния пункт "Гюешево" обясниха, че причина за спирането е било въведено 24-часово ограничение за товарните автомобили от македонска страна.
/РУМ/