Уважаеми колеги,

Каним ви на 23 януари от 11 часа на пресконференцията по повод най-очакваната премиера на Националния музикален театър –мюзикълът „ФАНТОМЪТ НА ОПЕРАТА” от Андрю Лойд Уебър. Премиерните дати на култовия мюзикъл, който се поставя за първи път в България, са 25, 26 и 27 януари.

На пресконференцията ще присъстват: Марияна Арсенова – директор на Националния музикален театър, Пламен Карталов – гост-режисьор на спектакъла, Юли Дамянов – диригент, Татяна Янева – хореограф, както и част от изпълнителите на главните роли: Весела Делчева – солист (в ролята на Кристин) и двамата изпълнители на ролята на Фантома: Владимир Грудков (солист) и Влади Михайлов (гост-солист).

След пресконференцията от 12 часа във фоайето на театъра ще бъде открита изложба на учениците, участвали в конкурса за театрален плакат за премиерата на „Фантомът на операта”.

Имате възможност да направите снимки и видео откъси от спектакъла в следните дни и часове:

Понеделник (21 януари) и вторник (22 януари) - от 18 часа – предгенерални репетиции

Сряда (23 януари) - от 19 часа – генерална репетиция

Преди репетициите може да направите индивидуални интервюта след ваша предварителна заявка. Оставам на разположение за вашите въпроси!

София Стойчева

Експерт „Връзки с обществеността”

Национален музикален театър

0879 441 563

THE REALLY USEFUL GROUP LTD. И

НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР



представят мюзикъла

ФАНТОМЪТ НА ОПЕРАТА

МУЗИКА А.Л. УЕБЪР

СТИХОВЕ ЧАРЛЗ ХАРТ

Допълнителни стихове - Ричард Стилгоу

Либрето - Ричард Стилгоу и Андрю Лойд Уебър

По романа “Фантомът от операта” от Гастон Льору

Оригинална постановка - Харолд Принс

Оркестрация - Дейвид Кълън и Андрю Лойд Уебър

Оригинална продукция

Cameron Mackintosh ltd.& The Really Useful Group ltd.





Режисьор - Пламен Карталов (гост )

Диригент-постановчик – Юли Дамянов

Асистент режисьор – Явор Радованов

Сценография – Миодраг Табачки (гост - Сърбия), Иван Савов (гост)

Художник на костюмите – Цветанка Петкова – Стойнова, Иван Савов

Хореограф – Татяна Янева

Хормайстор и втори диригент – Людмил Горчев

Концертмайстор – Мария Кирова

Асистент - сценограф – Пеньо Пирозов

Превод от английски - Виктор Макаров

В РОЛИТЕ:

ФАНТОМЪТ НА ОПЕРАТА- Владимир Грудков, Влади Михайлов (гост )

КРИСТИН ДАЕ - Весела Делчева, Теменужка Трифонова,

Християна Лоизу (гост)

РАУЛ, ВИКОНТ ДЬО ШАНИ - Денко Проданов, Александър Панайотов

РИШАР ФИРМЕН – Христо Сарафов,Тодор Велков

ЖИЛ АНДРЕ –Николай Борисов, Румен Григоров

МАДАМ ЖИРИ - Калина Ангелова, Людмила Козарева, Деница Шопова

МЕГ ЖИРИ - Илона Иванова, Десислава Николова, Станимира Василева

КАРЛОТА ДЖУДИЧЕЛИ - Марияна Арсенова, Катерина Тупарова, Зорница Дамянова

УБАЛДО ПИАНДЖИ - Георги Ханджиев, Георгиос Филаделфевс

ЖОЗЕФ БУКЕ - Лъчезар Лазаров, Димитър Павлов

МОСЮ РЕЙЕ - Александър Василев, Тодор Велков

МОСЮ ЛЬОФЕВР - Емил Митрополитски, Димитър Павлов

ДОВЕРЕНИЦА - Мария Коровешова, Грозданка Филипова

УЧАСТВАТ СОЛИСТИ, ХОР, БАЛЕТ И ОРКЕСТЪР НА НАЦИОНАЛНИЯ МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР